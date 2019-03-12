Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»: «Наша задача – выходить за пределы Иркутской области»

«2019 год ожидается неоднозначным. Мы на 2018 год осторожно давали прогнозы, а на 2019-й – еще осторожнее. Налоговая нагрузка, волатильность валют, нестабильная геополитическая ситуация… Но к падению мы не готовы в принципе, для себя планируем только рост. Наша задача – не столько увеличивать долю рынка на существующем, нами охваченном рынке, сколько выходить за пределы Иркутской области и наращивать долю рынка там. Рост, который мы хотим видеть в 2019 году, будет в первую очередь за счет других регионов, например, Кемерово, где мы открыли представительство», – рассказала директор компании «РАФТ ЛИЗИНГ» Елена Ланцова в интервью SIA.RU и Газете Дело.

О том, как три года назад компания «РАФТ ЛИЗИНГ» решила выйти из зоны комфорта, чтобы вырасти в три раза, зачем привлекает средства частных инвесторов и как реагирует на рыночные и регуляторные изменения, читайте уже в эту пятницу, 15 марта, в эксклюзивном интервью Газеты Дело, а пока мы предлагаем самые яркие видеоцитаты из нашей беседы.