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Русал планирует выплатить $900 млн долга в 2019 г. и $600 млн в 2020 г.

11 марта 2019

Русал планирует выплатить $900 млн долга в 2019 г. и $600 млн в следующем, заявил директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам Русала Олег Мухамедшин в ходе телефонной конференции по итогам отчетности за 2018 г.

Часть выплат по долгу в 2019 г. ($900 млн) компания осуществит за счет cash flow, часть – рассчитывает рефинансировать, сказал О.Мухамедшин. Относительно оставшегося долгового портфеля Русал рассматривает разные возможности рефинансирования, но пока говорить о конкретных вариантах рано, сообщил он.

«Мы считаем, что в ближайшей перспективе, на фоне умеренных прогнозов по росту цен на алюминий, сокращение долга и долговой нагрузки может стать основным драйвером для роста стоимости акций Русала, – отмечают аналитики Промсвязьбанка. – Предпосылки для снижения долга есть. Текущие цены на алюминий позволяют Русал генерировать положительный денежный поток, дополнительный вклад внесут и дивиденды ГМК, для которого ситуация также сохраняется благоприятная».


/ СИА /
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