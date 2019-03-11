Банк «Открытие» предложил новый потребительский кредит по ставке 9,9%

Банк «Открытие» запустил новый кредит наличными по ставке 9,9%. Ставка действует в течение первого года кредитования для всех заемщиков с программой страхования. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000 000 рублей, без залога или поручительства. На сегодняшний день это одно из самых привлекательных предложений на российском рынке.

Со второго года пользования кредитом и далее ставка составит от 10,9% до 16,5% годовых в зависимости от суммы и срока кредитования, а также кредитоспособности заемщика. Подать заявку на кредит клиенты смогут как в офисе банка, так и через сайт www.open.ru.

«Рост бизнеса «Открытия» в сегменте розничного кредитования – одна из первоочередных задач в рамках нашей стратегии, - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – Мы намерены активно наращивать клиентскую базу как количественно, так и качественно, предлагая заемщикам максимально выгодные, удобные и надежные финансовые решения».