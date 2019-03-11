Баллоны с ртутью вывезли с промплощадки «Усольехимпрома»

Более тысячи металлических баллонов с ртутью вывезли с территории промышленной площадки предприятия «Усольехимпром». Правительство Иркутской области обязало конкурсного управляющего ликвидировать емкости с ядовитым металлом. Как сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области, договор на проведение мероприятий по сбору, транспортировке, обезвреживанию ртутьсодержащих отходов и металлических емкостей, демеркуризации складского помещения подписан с предприятием «СибРтуть» (г. Новосибирск). Ликвидация баллонов - это первый этап договора.

- Работы по второму этапу, который включает в себя сбор разлитых ртутьсодержащих отходов, демеркуризацию помещения склада и прилежащей территории, вывоз ртутьсодержащих отходов проведут после того, как среднесуточная температура установится выше +1 градуса. Этого требует технология, – рассказал сегодня министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков.

Напомним, что с 7 февраля 2019 года в регионе указом Губернатора Иркутской области введен режим функционирования повышенной готовности. Он позволяет задействовать средства из резервного фонда региона на мероприятия, необходимые для предупреждения и ликвидации ЧС, связанные с аварийной ситуацией на территории «Усольехимпрома».

Средства необходимы на обеспечение ограничения доступа посторонних лиц на промышленную площадку ООО «Усольехимпром» на период с марта по декабрь 2019 года включительно. Стоимость услуг в месяц составляет 1,25 млн рублей и включает в себя патрулирование промышленной площадки тремя автомобилями и организацию семи круглосуточных контрольно-пропускных пунктов.

Кроме того, средства резервного фонда Иркутской области, около 27 млн рублей, будут направлены на вывоз и утилизацию около 60 тонн аварийно-химически опасных веществ, предположительно четыреххлористого кремния, которые содержатся в металлической емкости на территории промышленной площадки.

Министр природных ресурсов и экологии подчеркнул, что мероприятия, связанные с ликвидацией цеха ртутного производства «Усольехимпрома», входят в федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал».

Из 600 гектаров общей площади «Усольехипрома» в областной собственности находятся лишь 1,24 гектара. Остальные земли принадлежат Росимуществу, объекты на них - частная собственность. Только после решения имущественных вопросов станет возможным дальнейшее обследование территории и промышленных цехов предприятия-банкрота.

Напомним, о том, что промплощадку «Усольехипрома, заражённую ртутью, расхищают, стало известно несколько месяцев назад. В связи с этим территорию в 2018 году даже брали под военизированную охрану, а в Усолье-Сибирском ввели режим ЧС. В ноябре стало известно, что по факту расхищения имущества химпредприятий возбуждено несколько уголовных дел, региональные власти заявили о необходимости ежедневного экомониторинга. Помимо разграбления территории, на промплощадке в прошлом году уже дважды устраняли последствия утечек химвеществ.