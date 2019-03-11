Туристические возможности Приангарья представили на ведущей мировой выставке туризма

Туристические предложения Приангарья в летнее и в зимнее время были представлены на ведущей мировой выставке туризма «ITB», которая проходила с 5 по 10 марта в Берлине. Иркутскую область презентовали агентство по туризму региона, «Информационно-туристская служба» Иркутска и ряд крупных профильных компаний.

- Туристско-рекреационные возможности Иркутской области ежегодно представляются в международной выставке «ITB» для расширения двустороннего сотрудничества в области туризма, установления новых деловых контактов и укрепления имиджа региона как территории, благоприятной для туризма, - отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Уже на протяжении ряда лет туристы из Германии занимают третье место среди иностранных граждан, посещающих Иркутскую область, и их количество стабильно растет. Так, в 2016 году регион с туристическими целями посетили 2247 граждан Германии, в 2017 году – 7208, в 2018 году – 11227.



Справочно:



ITB Berlin — ведущая мировая выставка туризма. Она представляет все туристические направления, включая труднодоступные или еще не освоенные маршруты, и самые востребованные тренды индустрии. ITB проводится с 1966 года и считается наиболее удобной платформой для продвижения всевозможных туристических предложений и услуг. Берлинский форум принимает не только специалистов отрасли. В последние дни работы ITB посещает широкая публика, примерно треть которой бронирует себе туры прямо на месте. Ежегодно на выставке представлено более 10 тысяч экспонентов, 180 стран мира. Посещают экспозицию около 180 тысяч человек.