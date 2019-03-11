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В Иркутске введут запрет на парковку большегрузов и автобусов на улице Ширямова

11 марта 2019

Со 2 апреля парковка большегрузов и автобусов на участке улицы Ширямова  в Иркутске будет запрещена.

Это связано с тем, что на этом участке парковка крупногабаритного транспорта создает серьезную опасность для пешеходов, сообщает пресс-служба мэрии.


/ СИА /
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