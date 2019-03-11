В Иркутске введут запрет на парковку большегрузов и автобусов на улице Ширямова

Со 2 апреля парковка большегрузов и автобусов на участке улицы Ширямова в Иркутске будет запрещена.
Это связано с тем, что на этом участке парковка крупногабаритного транспорта создает серьезную опасность для пешеходов, сообщает пресс-служба мэрии.
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В Иркутске введут запрет на парковку большегрузов и автобусов на улице Ширямова11 марта 2019
Со 2 апреля парковка большегрузов и автобусов на участке улицы Ширямова в Иркутске будет запрещена.
Это связано с тем, что на этом участке парковка крупногабаритного транспорта создает серьезную опасность для пешеходов, сообщает пресс-служба мэрии.
/ СИА /
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