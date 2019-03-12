Россияне в феврале вопреки традиции повысили свои повседневные траты

В феврале повседневные расходы россиян вопреки сложившейся за годы традиции пошли в рост, прибавив 1,9% к значению предыдущего месяца. Годовой же рост составил 7,2%. Оба эти показателя с лихвой опережают месячную и годовую инфляцию, сообщает Ромир.

Согласно данным, полученным на основе скан-панели домохозяйств Romir Consumer Scan Panel*, общие повседневные расходы россиян в феврале в отличие от привычного снижения, как в предыдущие годы, пошли в рост . За месяц траты потребителей выросли на 1,9%, что почти пятикратно превосходит инфляцию, рассчитанную Росстатом в размере 0,4%. За год же расходы наших соотечественников прибавили 7,2%, что также опережает размер накопленной за год инфляции в 5,2%.

Таким образом, номинальные расходы россиян вышли на самый высокий уровень для февраля за все последние годы наблюдений. Более того, и реальные расходы, то есть очищенные от инфляции, также оказались самыми высокими за все годы наблюдений.

По мнению экспертов, такое увеличение расходов, вероятно, отчасти продиктовано наличием в феврале праздников, ради которых наши соотечественники делают дополнительные покупки. Но не стоит также исключать и естественный рост цен, который ведет к увеличению среднего чека и объему затрат на продуктовые категории.

В феврале наиболее расточительными оказались россияне с низкими и высокими доходами, расходы которых выросли соответственно на 3,4% и 3,5%. Потребители же со средним достатком прибавили за месяц в своих тратах всего 0,6% относительно предыдущего месяца. В разрезе года низкодоходники увеличились свои расходы на 6,3%, среднедоходники – на 6,1%, а высокодоходники – на 7,2%.

* Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 40 000 россиян, 15 000 домохозяйств в 220 городах с населением 10 тысяч человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.