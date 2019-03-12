Россияне стали чаще расплачиваться банковскими картами

Подавляющее большинство россиян (87%) отметили, что за последние 4-5 лет стали чаще расплачиваться банковскими картами, об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Три четверти опрошенных (75%) сообщили, что скорее расплатятся картой, если при себе есть и наличные, и карта. Этот выбор обусловлен удобством расчетов картой (81%) и возможностью получения бонусов от банка (70%).

Чаще всего респонденты выбирают карту для оплаты товаров и услуг в интернет-магазинах (92%) и в магазинах электроники (88%). Еще 84% участников опроса используют карту при оплате покупок в мебельных магазинах, а 82% - в магазинах одежды и обуви. Для оплаты налогов и штрафов карту применяют 81% опрошенных, для оплаты коммунальных услуг – 80%. В продуктовых магазинах карту используют 79% опрошенных, столько же (79%) оплачивают картой авиа и ж/д билеты.

Большинство участников опроса при выборе своей банковской карты учитывали стоимость обслуживания и наличие бонусных программ (91% и 83% соответственно). В случае, если банк повысит размер комиссии или отменит льготные условия, при которых комиссия не взимается, 59% сократят объем использования этой карты.

Более половины участников опроса (56%) имеют кредитные карты, а у 79% из них имеется льготный период кредитования. Большинство среди тех, кто имеют льготный период кредитования, (94%) считают эту возможность важной. В случае отмены льготного периода по кредитной карте 80% тех, ко имеет эту возможность, сократят объем ее использования или полностью прекратят.

Отметим, что Иркутская область по данным РИА Новости входит в тройку регионов-лидеров по популярности платежей банковскими картами. Доля товаров и услугу, оплаченных банковским картами на территории региона, составляет 58,9%. Для сравнения, за пределами первой десятки в среднем доля платежей пластиковыми картами составляет всего 28,6%. В целом, многие сибирские и дальневосточные регионы показывают очень сильные результаты.