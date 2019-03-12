Рост экспорта нефти из США может серьезно надавить на нефтяные цены

США в 2021 году будут экспортировать нефти больше, чем импортировать, а к 2024 году обгонят Россию и вплотную приблизятся к Саудовской Аравии по показателям экспорта нефти, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс», считает, что США могут стать лидером по экспорту нефти в мире.

– Американские нефтяники последовательно наращивают добычу, которая уже достигла рекордных 12,1 млн баррелей в сутки. Это обеспечивает Штатам лидерскую позицию по уровню производства. Увеличение экспортных мощностей на побережье Мексиканского залива также усиливает позиции США на глобальном рынке.

Пока США увеличивают объемы добычи, страны, подписавшие соглашение ОПЕК+, не будут наращивать производство нефти до апреля. Если США продолжат увеличивать объем предложения на рынке углеводородов, вероятно, соглашение ОПЕК+ может быть продлено минимум до июня текущего года для поддержания баланса на нефтяном рынке, где США начали диктовать свои правила. При этом американские санкции могут затронуть не только Иран и Венесуэлу, но и другие страны, бюджет которых формируется главным образом за счет поставок углеводородного сырья за рубеж.

Однако если этого не произойдет, то рост экспорта нефти из США может серьезно надавить на нефтяные цены, когда истечет срок действия соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи. Более того, если КНР и США в конце марта не заключат договор о взаимной торговле, не исключено, что нефть скорректируется ниже $60 за баррель. Тем не менее, пока цена держится выше $40 за баррель, на уровне которой был сформирован бюджет РФ на 2018 год, критических рисков для российской экономики я не ожидаю.