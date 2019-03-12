Размер рекомендованного семейного дохода для погашения ипотеки в Иркутской области составляет 61,9 тыс. руб

Эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) посчитали, каким должен быть доход для обслуживания ипотеки в России.

Авторы исследования отмечают, что показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3. В соответствии с исследованием НБКИ размер рекомендованного семейного дохода , комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита в России, на 1 марта 2019 года составляет 71,7 тыс. руб.

Самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, среди 50-ти регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксирован традиционно в Москве (139,1 тыс. руб.), Московской области (103,0 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (87,7 тыс. руб.). В свою очередь, наименьшее значение данного показателя было отмечено в Кировской (50,6 тыс. руб.) и Вологодской (51,0 тыс. руб.) областях, Алтайском крае (51,0 тыс. руб.), Курганской области (51,4 тыс. руб.), а также в Удмуртской Республике (51,8 тыс. руб.).

В Иркутской области уровень рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотеки, составляет 61,9 тыс. рублей. За год этот показатель увеличился на 7%.

«За последний год размер рекомендованного семейного дохода заемщика, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, немного вырос, вернувшись на уровень середины 2017 года, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – По нашему мнению, одной из причин роста рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки, помимо прочего, является рост среднего размера ипотечного кредита, который увеличился прямо пропорционально снижению банками размера первоначального взноса по ипотеке. Таким образом, с одной стороны, доступ граждан к кредитным ресурсам банков несколько упростился, а с другой, выросло тело кредитов и объемы ежемесячных платежей по ним. В этой связи заемщикам следует помнить, что получение ипотеки – это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни».

Динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков в 2017-2018гг. в 50 регионах с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов *