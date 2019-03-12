Долги граждан по ЖКХ запретят передавать коллекторам

Новые поправки к законодательству полностью запретят передачу коллекторам долгов населения по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ). Коллекторы считают ограничение нецелесообразным: в отличие от участников рынка ЖКУ у них есть жесткие правила работы с должниками, защищающие последних. Эксперты признают, что в работе с населением представители сферы ЖКУ иногда «устраивают бесчинства» хуже коллекторов. Но запрет уже поддержал Минстрой и фракция думского большинства.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая 11 марта внесла в нижнюю палату парламента поправки в Жилищный кодекс и закон о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ), запрещающие передачу кредиторам и коллекторам долгов по ЖКХ. При этом организации, которым граждане вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, вправе уступать требование по взысканию просроченной задолженности другим профессиональным участникам рынка ЖКУ — управляющим компаниям (УК), товариществам собственников жилья (ТСЖ), жилищным кооперативам либо ресурсоснабжающим организациям.

В пояснительной записке указывается, что принятие законопроекта позволит защитить жилищно-коммунальные права граждан и унифицировать процедуры их реализации, обеспечить законность требований и ответственности.

Сейчас 230-ФЗ не распространяется на правоотношения, возникшие из жилищного законодательства, за исключением случаев передачи полномочий по взысканию данной задолженности кредитным организациям или профессиональными взыскателями. «Конструкция правовой нормы закладывает противоречие, так как фактически допускается передача коллекторским агентствам права взимания задолженности граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, что нарушает общие подходы по истребованию задолженности во внесудебном и судебном порядках, установленных жилищным законодательством, и создает условия для нарушения прав граждан»,— отмечается в пояснительной записке. Госпожа Яровая уточнила, что данная инициатива поддержана Минстроем России и Федеральной службой судебных приставов (ФССП).

В Минстрое подтвердили, что поддерживают «положения законопроекта со стороны запрета передачи полномочий на взимание просроченной задолженности по жилищно-коммунальным платежам в части кредитных организаций и лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности». В ФССП не ответили на запрос “Ъ”.

На сегодняшний день поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения.

Однако они пытаются увеличить объем передаваемых им долгов. Поставщики коммунальных услуг не против подобного сотрудничества и каких-либо рисков в нем не видят. По словам президента СРО НАПКА Эльмана Мехтиева, профессиональные взыскатели работают в рамках 230-ФЗ, который четко регламентирует их деятельность и предусматривает меры ответственности за нарушения при взыскании. «Однако закон не затрагивает и не подчиняет сферу ЖКХ, что дает возможность работать с этим сегментом компаниям, не зарегистрированным в реестре ФССП,— отмечает он.— В своей работе такие организации могут применять методы, противоречащие нормам закона о взыскании: осуществлять звонки в любое время и без ограничения по количеству, расклеивать объявления о должниках в подъездах, устанавливать доски “позора”».

Эксперты полагают, что вероятность принятия законопроекта довольно велика. «Законодатели работают на опережение, так как ЖКХ — отрасль проблемная, и возможный массовый приход в нее коллекторов может повлечь социальную напряженность»,— отмечает глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова.

Светлана Самусева, Виктор Хамраев