10 тысяч километров ради грамотности: Тотальный диктант отправился в автопробег

11 марта началось новое Тотальное путешествие проекта через всю страну, чтобы передать статус столицы акции от Владивостока Таллину. По словам организаторов, в Иркутск автопробег приедет 17 марта (воскресенье). Фото предоставлено пресс-службой Тотального диктанта в Иркутске

За 29 дней команда проекта посетит 27 городов, где пишут диктант: Владивосток, Уссурийск, Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск, Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Ялуторовск, Курган, Челябинск, Уфу, Ижевск, Казань, Чебоксары, Пензу, Саранск, Нижний Новгород, Ярославль, Вологду, Санкт-Петербург, Нарву, Таллин.

В городах по пути следования будут организованы стоянки, где все желающие смогут познакомиться с командой, сфотографироваться на фоне «каравана» автопробега, поучаствовать в конкурсах от организаторов и партнеров. К автопробегу в этом году присоединились писатели, которые по ходу маршрута будут создавать книгу о России и Тотальном путешествии. Отрезок от Владивостока до Новосибирска закреплён за новосибирским писателем, краеведом и историком Игорем Мараниным. Писатель Михаил Визель сменит его в Новосибирске и доедет до Челябинска. Москвич Ильдар Абузяров Челябинска в Нижний Новгород. А от Нижнего до Таллина проедет новосибирец Виталий Сероклинов, российский писатель, колумнист, блогер и редактор.

План мероприятий в Иркутске и Иркутском районе:

11.30-13.00 – стоянка автопробега в п. Листвянка на берегу Байкала. В рамках мероприятия предполагается раздача сувенирной продукции рядом с припаркованными брендированными машинами; тканевых флагов Тотального диктанта; беседы с горожанами, приглашение к участию в акции «Тотальный диктант» 13 апреля 2019 года.

18.00 – открытая научно-популярная лекция «Пора пересмотреть все наши словари». Лекция об орфографической лексикографии предназначена для широкой публики и для филологов. Лектор – Елена Вячеславовна Арутюнова (г. Москва), кандидат филологических наук, заместитель главного редактора портала «Грамота.ру», старший научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, соведущая радиопередачи «Игра слов» («Радио России – Культура»), член Орфографической комиссии РАН. Место проведения – библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского (ул. Лермонтова, 253).

Справка:



Тотальный диктант в этом году состоится 13 апреля в 13.00 по иркутскому времени. Иркутяне смогут стать участниками всемирной акции уже в девятый раз. Планируется, что в нашем городе будет организовано 30 площадок, участниками проекта станут более 2000 иркутян.

#всемдиктант