Международная туристическая выставка «Байкалтур» пройдет в Сибэкспоцентре с 28 по 30 марта

На выставке в преддверии нового туристического сезона смогут встретиться любители отдыха и профессионалы отрасли. На ней традиционно широко будут представлены туристические возможности Иркутской области, а также городов и регионов России. В этом году ряды экспонентов пополнят представители разных стран: будут работать компании из России, Кореи, Китая, Монголии и Кыргызстана. Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Сибэкспоцентр»

Медицинский туризм представят 30 компании из Кореи, а также агентство медицинского туризма «Асатур» и ООО ТФ «Классик Тур» из Иркутска.

Свои туристические услуги предложат «Мечта Байкала» и «Байкал-комплекс» из Иркутской области, ОАО «РЖД», «Дальневосточный Феникс» Турбюро» из Благовещенска, «Sandong brilliant international travel service» из Китая и «Дос Тур» из Бишкека. Об организации круизов расскажут иркутские компании ООО «Ассоль» и «Incruises».

Направление «Гостиничный комплекс» представят организации «Лазурный берег», «Два Орла» «Михаил Строгов», «Никовенд», а также сеть отелей «Каприз» из Бишкека.

Кроме того, на выставке можно будет ознакомиться с санаторно-курортными услугами. Со своими предложениями выйдут ООО «Кедр» из Саянска и ООО «Озеро Карачи» из Новосибирской области и санатории «Танганцзы», «Вэйхай», «Удалянчи» из Китая.

Услуги для компаний по ведению бизнеса в России продемонстрируют «Представительство НОТК во Владивостоке», а также Байкальский Фармацевтический Кластер «Baikalbio».

А вот свою сувенирную продукцию привезут ООО «Арсенал Групп» из г.Ворсма, «Узбекская керамика и ножи» из г.Новосибирск, «Байкальская Матрешка» из г.Чита и художественный центр «Онека» из г.Ангарск.

Основным мероприятием деловой программы выставки «Байкалтур» станет форум «Время отдыхать на Байкале», который проведет «Союз Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири», Агентство по туризму Иркутской области, Байкальский банк ПАО Сбербанк. На форуме будут обсуждаться актуальные вопросы в части развития туризма в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, экономическая эффективность отрасли, особенности создания сельских гостевых домов с учетом требований природоохранного законодательства.

Отдельным блоком Агентством по туризму Иркутской области будут рассмотрены вопросы по обязательной классификации средств размещения, проблемы высшей и средней школы в области профессионального образования, прикладной характер полученных знаний, профессиональные стандарты для персонала в сфере туризма и гостиничных услуг. Также пройдут консультации и семинары по инструментам финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.

Выставка «Байкалтур» будет интересна всем: для специалистов отрасли подготовлена насыщенная деловая программа, а для посетителей – огромный выбор самых разнообразных предложений для отдыха и туризма. Приходите и открывайте для себя новые направления!

Мероприятие будет работать с 28 по 30 марта с 10 до 18 часов.

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