Теперь потребительские кредиты в Сбербанке доступны клиентам до 80 лет

Сбербанк запустил с 11 марта продукт «Потребительский кредит под поручительство» на привлекательных условиях для клиентов:

в возрасте от 18 до 20 лет (включительно) на момент подачи заявки (клиенты в возрасте от 18 лет, получающие зарплату или пенсию на счет в Сбербанке, также могут подать заявку на потребительский кредит без обеспечения);

в возрасте от 60 до 80 лет на момент окончания кредита (максимальная граница возраста по потребительскому кредиту без обеспечения составляет 70 лет).

Продукт участвует в акции, запущенной 1 марта по продукту «Потребительский кредит без обеспечения», которая продлится до 29 апреля. Подать заявку на «Потребительский кредит под поручительство» можно в отделении Сбербанка.

После окончания акции прием заявок в рамках нового продукта будет продолжен.

Условия акции по продукту «Потребительский кредит под поручительство»: при сумме кредита от 300 тыс. до 1 млн руб. ставки составляют от 11,9% до 16,9% для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счета в Сбербанке, для остальных заемщиков — от 12,9% до 16,9%, по кредитам свыше 1 млн руб. — 11,9% для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счета в Сбербанке, для остальных заемщиков —12,9%. Ставки на кредиты до 300 тыс. руб. составляют от 12,9% до 19,9% для клиентов, получающих зарплату или пенсию на счета в Сбербанке, для остальных заемщиков — от 13,9% до 19,9%.

«Мы всегда стремимся максимально удовлетворять потребности наших клиентов, поэтому разработали новый потребительский кредит для заемщиков в возрасте от 18 до 20 и от 60 до 80 лет, – отмечает Сергей Широков, управляющий директор дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать». – Также в рамках нового продукта мы снизили минимальную ставку для самого популярного среди данных сегментов диапазона суммы кредита — до 300 тыс. рублей. С новым продуктом от Сбербанка клиенты получили дополнительную возможность по осуществлению своих планов на привлекательных условиях».