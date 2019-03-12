Плати картой Альфа-Банк Mastercard и выиграй билет на шоу Cirque Du Soleil®

С 11 марта по 11 апреля 2019 года при оплате покупок картой платежной системы Mastercard через Apple Pay и Google Pay клиенты Альфа-Банка могут принять участие в розыгрыше билетов на новое шоу «ТОРУК — Первый полет» от Cirque Du Soleil® по мотивам фильма Аватар. Минимальная сумма покупки — 1 000 руб. Больше покупок — больше шансов на победу.

Даты представлений «ТОРУК — Первый полет» от Cirque Du Soleil®:

В Москве — 26 и 27 апреля, 3 и 4 мая 2019 года в ДС Лужники.

В Санкт-Петербурге — 10, 11 и 12 мая 2019 года в Ледовом дворце.

Срок проведения акции: с 11 марта по 11 апреля 2019 года включительно. Победители будут объявлены до 23 апреля 2019.

Подробнее об акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте.