Сбербанк и девелопер «Самолет» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Сбербанк и группа компаний «Самолет» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Стороны договорились о стратегическом партнерстве и обмене опытом, совместной научно-исследовательской деятельности, поиску и привлечению технологий на отечественном и мировом рынках, создании акселерационных обучающих программ и инвестировании в совместные инновационные проекты.

Наталья Шемановская, управляющий директор, начальник Управления по работе с клиентами недвижимости Департамента ключевых клиентов Сбербанка:

«Соглашение знаменует выход на новый уровень партнерства между банком и одним из основных игроков рынка жилой недвижимости России в дополнение к уже действующим направлениям сотрудничества. Использование существующих цифровых продуктов Сбербанка и взаимовыгодное развитие экосистем предприятий позволит не только повысить качество совместной реализации проектов, но и существенно оптимизировать процесс взаимодействия».

Дмитрий Волков, Коммерческий директор ГК «Самолёт»:

«Поэтапная трансформация в высокотехнологичную девелоперскую компанию является одной из ключевых целей «Самолёта», которую мы намерены достигнуть за счёт внедрения лучших практик в сферах IT и технологий строительства, а также благодаря реализации амбициозных планов по автоматизации и цифровизации управленческих функций. Стратегическое сотрудничество с Сбербанком является подтверждением наших намерений, которое, с одной стороны, позволит нам укрепить технологическую базу компании за счет обширного опыта и экспертизы нашего партнера, с другой – запустить совместную разработку новых уникальных цифровых решений, востребованных в строительном секторе».