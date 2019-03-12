Каждый четвертый житель СФО ощущает угрозу увольнения

По данным службы исследований HeadHunter, настроение работников на рынке труда в первом квартале продолжает снижение. По сравнению с другими регионами, жители СФО менее других уверены в стабильности на текущем рабочем месте, 26% ответили, что угроза увольнения у них есть. При этом, спокойней других на рынке ощущают себя представили сфер «Наука, образование», «Медицина» и начинающие специалисты. Фото: mir24.tv

По данным hh.ru, в Иркутске в первом квартале проще всего найти работу в страховании, медицине и банках. В этих сферах на одно предложение претендуют не более двух соискателей.

Несмотря на оптимизм начинающих специалистов, с определенными трудностями они точно могут столкнуться: в начале 2019 года в сфере «Начало карьеры, студенты» на одно рабочее место претендуют около тринадцати соискателей. Вторую строчку по сложности поиска работы занимает сфера «Безопасность», где на одно предложение более семи. Третье место сегодня у высшего менеджмента, где на одно предложение претендуют шесть соискателей.

«Несмотря на то, что далеко не все соискатели чувствуют себя стабильно на текущем месте, а, может быть, и благодаря этому факту, их активность в первом квартале достаточно высокая: в Иркутске +15% резюме по отношению к прошлому году, – комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по ФО. – Ежемесячно в нашем городе примерно 25 000 соискателей создают и активирую резюме. Хочу отметить, что не только те, кто по тем или иным причинам остался без работы, но и те, кто не чувствует стабильности на текущем месте и начинает присматривать себе новые варианты для трудоустройства».

Исследование проводилось с 2 февраля по 11 марта 2019 г.

О HeadHunter

Компания HeadHunter основана в 2000 году и управляет крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутмента – hh.ru, обладающей базой в 549 тыс. актуальных вакансий от 969 тыс. компаний и 38 млн резюме. Каждую неделю с помощью hh.ru компании приглашают на собеседование 500 тыс. человек. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает второе место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Компания HeadHunter разрабатывает свыше 30 технологических сервисов в сфере управления персоналом и развивает бизнес в России, Беларуси, Казахстане и Азербайджане.