ВТБ Капитал Инвестиции отменяется комиссии при оплате паев банковскими картами

ВТБ Капитал Инвестиции отменил комиссию при оплате паев банковской картой на сайте своей управляющей компании. Эквайером процесса выступает банк ВТБ. Проект реализован совместно с системным интегратором PAYMO при поддержке процессинговой компании «МультиКарта».

Изменения в тарифах касаются всех фондов под управлением ВТБ Капитал Управление активами при оплате картой, выпущенной любым российским банком.

«Я рад сообщить о запуске специальных условий покупки паев, позволяющих инвесторам еще эффективнее управлять своим портфелем ПИФ. Благодаря высокому качеству предоставляемых услуг и низкому уровню комиссий, фонды ВТБ Капитал Управление активами являются наиболее привлекательными инвестиционными решениями для розничных клиентов. Уверен, что отмена комиссий за переводы с банковских карт станет дополнительным стимулом для роста интереса начинающих инвесторов к нашим фондам», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции.

«ВТБ продолжает внедрять высокотехнологичные, удобные и абсолютно безопасные сервисы для пользователей по переводам с использованием банковских карт. Помимо этого, данный проект способствует активному развитию эквайринга внутри группы ВТБ. Мы видим большой потенциал данной услуги и в дальнейшем намерены развивать это направление»,- отметил Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.

Условия нулевых комиссий будут действовать до 30.06.2019 включительно.

Справка

PAYMO (ООО ИПТ) — международный финансовый проект для реализации наиболее удобных расчетно-платежных сервисов, а также широкого спектра платформенных решений для банков.