Сбербанк застраховал от киберинцидентов более миллиона клиентов

Более миллиона клиентов Сбербанка застраховали свои банковские карты от киберинцидентов за три месяца продаж уникального продукта «Защита карты +». Миллионный договор страхования был оформлен 6 марта в отделении Сбербанка в Чебоксарах.

Полис «Защита карты +», разработанный компанией «Сбербанк страхование», обеспечивает владельцев банковских карт защитой от киберинцидентов — несанкционированных платежей в результате заражения смартфонов вредоносными программами или компрометации данных банковской карты методами социальной инженерии через смартфоны. В продукт включен дополнительный сервис — бесплатная установка на смартфоны защитного решения от «Лаборатории Касперского». Продажи «Защиты карты +» со страховой защитой от киберинцидентов начались в декабре 2018 года.

По данным «Лаборатории Касперского», только в первой половине февраля 2019 года количество попыток переходов по фишинговым ссылкам со смартфонов увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 2 млн до 4,3 млн. Объем фишинга в Рунете вырос почти в полтора раза — с 396 тыс. зафиксированных попыток перехода на поддельные веб-страницы в начале февраля 2018 года до 476 тыс. в феврале 2019 года.

Согласно закону «О национальной платежной системе», в определенных случаях банки должны возмещать ущерб, причиненный владельцам банковских карт кибермошенниками, однако обязательства банка распространяются не на все возможные случаи. В частности, закон не обязывает возмещать убытки от списания денег с фишинговых сайтов при совершении интернет-покупок, от снятия денег в результате кибератаки на смартфон злоумышленником, завладевшим логином и паролем, а также убытки от неправомерных операций, о которых клиент не сообщил банку в установленный срок. Во всех этих случаях для карт сработает страховая защита и ущерб возместит страховая компания.

Помимо защиты от киберинцидентов, банковские карты в рамках продукта, как и ранее, можно застраховать от хищений, повреждений, размагничивания, утраты в результате неисправной работы банкомата. Также возмещаются потери страхователя в случае ограбления возле банкомата.