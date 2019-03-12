«Образы весенне-летнего гардероба для бизнес-среды». Новый вебинар в Университете бизнеса УРАЛСИБ состоится 15 марта

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в бесплатном вебинаре «Образы весенне-летнего гардероба для бизнес-среды». Вебинар будет полезен женщинам и мужчинам.
Читайте также:
5 марта 2019
Вебинар состоится в пятницу, 15 марта 2019 года, в 15:00 МСК. Он пройдет в прямом эфире на странице Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ. Не упустите возможность задать вопросы экспертам Университета бизнеса во время трансляции!
Постоянный преподаватель Университета бизнеса, имиджмейкер-психолог Катерина Дудукина расскажет предпринимателям и руководителям о том, как правильно обновить гардероб перед новым сезоном.
Ключевые темы онлайн-семинара:
- 5 правил подбора гардероба в бизнес-среде
- частые ошибки весенне-летнего гардероба
- хитрые лайфхаки от имиджмейкера
- примеры образов для мужчин и женщин