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«Образы весенне-летнего гардероба для бизнес-среды». Новый вебинар в Университете бизнеса УРАЛСИБ состоится 15 марта

12 марта 2019

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в бесплатном вебинаре «Образы весенне-летнего гардероба для бизнес-среды». Вебинар будет полезен женщинам и мужчинам.

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Вебинар состоится в пятницу, 15 марта 2019 года, в 15:00 МСК. Он пройдет в прямом эфире на странице Университета бизнеса на сайте Банка УРАЛСИБ. Не упустите возможность задать вопросы экспертам Университета бизнеса во время трансляции!

Регистрация уже доступна.

Постоянный преподаватель Университета бизнеса, имиджмейкер-психолог Катерина Дудукина расскажет предпринимателям и руководителям о том, как правильно обновить гардероб перед новым сезоном.

Ключевые темы онлайн-семинара:

  • 5 правил подбора гардероба в бизнес-среде
  • частые ошибки весенне-летнего гардероба
  • хитрые лайфхаки от имиджмейкера
  • примеры образов для мужчин и женщин

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