РСХБ вручил фермеру премию за экспорт солений в Австралию

Россельхозбанк назвал победителя Национальной премии «Бизнес-успех» в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект», направленной на популяризацию малого агробизнеса на селе. Главный приз «Золотой домкрат» и бизнес-сертификат на размещение контекстной рекламы в сети Интернет получило ООО «Эхо». Компания «Эхо» - нижегородский производитель солений, который работает под брендами «Белоручка», «Капустко», «Пан Кочан». Свою продукцию предприятие экспортирует в Австралию и Канаду, а также ведет переговоры о поставках в Германию.

«Мы благодарны региональным филиалам Россельхозбанка за большой вклад в отборе финалистов в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект». Это был непростой выбор. Для нас все участники – победители и каждый достоин признания и награды. Ваш самоотверженный труд направлен не только на развитие АПК страны, но и на повышение качества жизни на селе», - отметил в ходе церемонии награждения заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Владимир Яшин.

Церемония награждения состоялась в Москве в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни». Организаторами мероприятия выступили Опора России, Общественная палата Российской Федерации и Агентство стратегических инициатив. Россельхозбанк стал официальным партнером премии и инициатором проведения номинации «Лучший сельскохозяйственный проект». В течение 2018 года в ходе региональных этапов Банк отбирал из 100 участников 10 финалистов из всех субъектов Российской Федерации.