Иркутская область на втором месте в России по смертности от ВИЧ

В тройке российских регионов – лидеров по смертности от ВИЧ от заболевания умирают чаще, чем от убийств, суицида и ДТП вместе взятых. Как выяснил РБК, в лидирующую тройку по смертности от ВИЧ в 2018 году входят Кемеровская, Иркутская и Свердловская области. В Кемеровской и Свердловской областях она выросла более чем на 10% за год, а в Приангарье уменьшилась на 1%.

На основе предоставленных региональными службами статистики данных РБК подсчитал, какие субъекты Федерации в 2018 году вышли в лидеры по количеству умерших от ВИЧ. Официально Росстат и Минздрав пока эти данные не раскрывают.​​​

Лидером по смертности от вируса иммунодефицита человека стала Кемеровская область. Всего в 2018 году там умерли 38,2 тыс. человек, из них 1750 – от ВИЧ. Коэффициент смертности от ВИЧ составляет 65,1 случая на 100 тыс. жителей региона – это больше, чем от всех отравлений алкоголем, самоубийств, убийств, утоплений и ДТП вместе взятых. Для сравнения: по данным ВОЗ за 2017 год, в Зимбабве и ЮАР – странах с самой высокой смертностью от вируса – этот показатель составил 133 и 190 умерших на 100 тыс. жителей соответственно.

В Иркутской области коэффициент смертности от ВИЧ – 42,4 случая на 100 тыс. жителей, или три-четыре человека из каждой сотни умерших. В Свердловской области от ВИЧ умерли более 1,6 тыс. человек, коэффициент смертности составил 38,1 случая на 100 тыс. В этих регионах смертность от ВИЧ также больше, чем от всех произошедших в регионе убийств, самоубийств и ДТП вместе взятых.

В 2017 году в тройку регионов с самым высоким коэффициентом смертности от ВИЧ входила Самарская область, но за 2018 год этот показатель у нее упал на 18% – с 39,5 случая на 100 тыс. населения до 32,2. При этом регион по-прежнему входит в топ-10 по смертности от ВИЧ.

Регионы, смертность в которых от ВИЧ была максимальной по России в 2018 году, частично пересекаются с регионами, где в 2018 году было изъято максимальное количество наркотических средств опийной группы. Это Москва, Еврейская автономная область, Московская область, Челябинская область, Самарская область, Кемеровская область, Омская область, Свердловская область, Башкирия, Иркутская и Новосибирская области.

Смертность от ВИЧ и наркотрафик – это связанные вещи, но помимо инъекционных наркотиков на количество смертей от вируса влияет также уровень медицинской помощи в регионе, наличие профильных некоммерческих организаций, общее экономическое состояние региона, отметил руководитель отдела мониторинга международной организации «Коалиция по готовности к лечению» Алексей Михайлов.

Справка:

РБК получил в Росстате данные о смертности от ВИЧ в регионах России в 2017 году. В территориальных органах статистики были запрошены оперативные данные о смертности от ВИЧ. Запросы были отправлены в регионы, в которых были наибольшие показатели смертности от ВИЧ в 2017 году, а также в регионы, в которых резко выросла смертность от инфекций, но не за счет туберкулеза. Всего РБК запросил сведения в 18 регионах, которые в 2017 году дали две трети всей смертности от ВИЧ в России.

Не все региональные службы статистики смогли предоставить сведения о смертности от ВИЧ за январь—декабрь 2018 года. Исходя из опубликованных ранее Росстатом данных о числе умерших от всех инфекций в каждом регионе в 2018 году и оперативных сведений о смертности от туберкулеза был вычислен максимальный возможный коэффициент смертности от ВИЧ для каждого региона. Например, в Тюменской области в 2018 году от инфекций умерли 595 человек, из них от туберкулеза – 92 человека. Следовательно, от ВИЧ умерли не более 503 человек, и коэффициент смертности от ВИЧ в регионе составит не более 33,5 на 100 тыс. живущих (исходя из того, что в регионе живут 1,5 млн человек).