МТС запустила первую в Иркутске сеть NB-IoT для интернета вещей

МТС объявляет о запуске первой в Приангарье сети для сервисов и устройств интернета вещей в стандарте LTE на основе технологии NB-IoT. Сеть NB-IoT поддерживается большинством базовых станций МТС в стандарте LTE в Иркутске. А в дальнейшем будет поддерживаться в городах и населенных пунктах области.

Запуск первой в Иркутске сети для сервисов и устройств интернета вещей на основе технологии NB-IoT дает возможность повысить популярность IoT-решений в регионе и позволит существенно снизить затраты бизнеса и госструктур при внедрении умных устройств. Снижение затрат произойдет за счет преимуществ новой технологии над существующими стандартами для связи между устройствами (M2M). Ее главная особенность -- увеличенная емкость сети. Устройства, работающие в этом стандарте, становятся практически автономными: они способны работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки.

Иркутские компании уже сейчас могут подключиться к специальному тарифу для интернета вещей, рассчитанному на работу в данном стандарте. Тариф состоит из линейки фиксированных пакетов трафика сроком действия один год и объемом 1 Мб, 12 Мб и 60 Мб. Стоимость годового пакета начинается от 150 руб. В стоимость включена обновленная инновационная платформа IoT/М2М Менеджер, из интерфейса которой абоненты имеют возможность в режиме онлайн получать полную статистику о действующих sim-картах в удаленных устройствах, включая устройства NB-IoT. С помощью платформы абоненты смогут контролировать расходы, проводить диагностику оборудования, определять местоположение объектов мониторинга.

Клиентам доступны три вида sim-карт: обычная sim-карта NB-IoT, термо-sim-карта, которая обеспечивает стабильную работу умного устройства в экстремальных климатических условиях, и sim-чип для миниатюрных устройств. В рамках тарифа также будет возможно составление нестандартного решения, исходя из индивидуальных потребностей клиента и особенностей оборудования.

«Уже сейчас мы готовы предложить иркутским компаниям все необходимое для реализации проектов на базе интернета вещей. Решения на базе NB-IoT востребованы в таких сферах, как транспорт, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов. Сеть NB-IoT МТС обеспечит быстрое, экономически эффективное и безопасное подключение, а также интеграцию, управление и обслуживание любых устройств – датчиков, сенсоров и счетчиков, -- комментирует директор филиала МТС в Иркутской области Андрей Березной. -- Мы рассчитываем, что среднегодовой темп роста рынка IoT в России в 2019-2022 годах составит порядка 18%-25%. Мощный толчок ему дадут решения на базе NB-IoT, благодаря энергоэффективности, высокого уровня безопасности и другим преимуществам нового стандарта связи».