Обеспеченность россиян аутлетами в 7 раз ниже, чем в Европе

Обеспеченность россиян магазинами формата аутлет на самом низком в Европе уровне – 1,1 кв. м /1000 чел. против 9,2 кв. м/1000 чел. в среднем в европейских странах и 90 кв. м/1000 чел. в США. В Америке аутлетов насчитывается более 200, в Европе – около 150, в России – всего 6, отмечают аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.

Всего на текущий момент в России действует 6 аутлетов – 4 в Московском регионе, по одному – в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На 2019 год запланирован ввод порядка 70,5 тыс. кв. м в подобном формате, что на 24% выше, чем было введено в 2018 году и станет рекордным показателем по вводу подобных проектов. К запланированным к вводу объектам относятся Novaya Riga Outlet Village (GLA – 25 280 кв. м), «соседний» The Outlet (также на Новой Риге, GLA – 25 000 кв. м), Fashion House Outlet Centre (GLA – 20 260 кв. м). На 2019 год запланирован также ввод 2-ой очереди дисконт-центра «Орджоникидзе,11» (GLA – 14 000 кв. м).

Всего в 2018 году было введено 56,8 тыс. кв. м новых площадей в аутлетах: XL Family Outlet в Московской области (бывший XL III, GLA – 39 800 кв. м) – перепозиционирование объекта из классического формата, в Санкт-Петербурге 2-я очередь Outlet Village Pulkovo (GLA – 6 700 кв. м). Также в 2018 году состоялось открытие первого профессионального аутлета за пределами двух столиц – аутлет-центр Brand Stories в Екатеринбурге (GLA – 10 344 кв. м).

Аналитики Knight Frank подчеркивают, что форматы, предоставляющие товары со скидками (аутлет- и дисконт-центры, магазины формата offprice), находятся на пике популярности. Например, выручка сети off-price магазинов Familia выросла за прошедший год на 30%.

В среднем посещаемость данного формата увеличилась за год на 15% L4L, а уровень вакансии в столичных аутлетах в среднем ниже, чем в классических торговых центрах – 3% против 7%. За год снижение вакантных площадей в сегменте составило менее 1%.

Также отличается среднее время, проведенное посетителями в аутлетах: 2-3 часа против 1-1,5 часов в классическом ТЦ (не учитывая посещение развлекательных зон).

Как отмечает Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank, при явном недостатке площадей такого формата в сравнении с западными странами, есть локальные нюансы развития российских аутлетов. В отличие от западных в российских аутлетах ассортимент в большинстве случаев – это стоки марок, т. к. доставка специальных аутлет-моделей из-за рубежа на данный момент невыгодна – негативный эффект оказывают и валютные курсы, и небольшое количество магазинов подобного формата. Единичные бренды реализуют товар в таком формате в России, например Nike Factory outlet. Только с ростом количества полноформатных аутлетов в России, бренды начнут завозить соответствующие товары, пока ради пары магазинов – это нецелесообразно. Именно поэтому развивать этот формат в регионах пока сложно, поскольку бренды выходят на рынок преимущественно через партнеров, которые предпочитают стоковый товар реализовывать в своих обычных магазинах, выделяя зону со спецпредложением.

По прогнозам аналитиков Knight Frank, в столице с учетом заявленных к вводу объектов и пересечения аудитории с форматом дисконт-центров, напротив, на текущий момент потенциал развития ограничен. В перспективе, при синергии таких факторов как увеличение турпотока, tax free для туристов, ограничение суммы беспошлинных трансграничных покупок для россиян, улучшение покупательских возможностей, емкость столичного рынка для формата вырастет. У аутлетов есть потенциал развития в крупных российских мегаполисах, где есть сформировавшаяся аудитория, хорошо знакомая с международными марками, уделяющая внимание брендированным товарам высокого качества и имеющая финансовую возможность для покупки.