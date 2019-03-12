В Иркутске полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на АЗС

Чуть более суток понадобилось сотрудникам иркутской полиции для установления личностей и задержания двоих молодых людей, которые подозреваются в совершении разбойного нападения на автозаправочную станцию в Ленинском районе Иркутска.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, преступление было совершено в ночь с 5 на 6 марта. Около 3 часов ночи двое неизвестных в масках под угрозой применения пистолета похитили несколько тысяч рублей у кассира АЗС. После совершения налета злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Прибывшими на место инцидента сотрудниками следственно-оперативной группы была получена информация с описанием внешности разбойников, изучены записи с камер видеонаблюдения. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий спустя сутки сыщики задержали подозреваемых – 18 и 19-летних местных жителей.