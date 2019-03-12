Две ледовые переправы закрыты в Иркутской области

Повышение дневных температур и изменение структуры льда стало причиной закрытия еще двух ледовых переправ в Иркутской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области сообщает, что из-за неудовлетворительного состояния закрыта ледовая трасса через реку Малая Белая вблизи населенного пункта Лохово Черемховского района и переправа в поселке Верхнемарково Усть-Кутском районе через реку Тира. На закрытых переправах установлены специальные предупреждающие знаки и аншлаги. В настоящее время в регионе действует 51 ледовая переправа.