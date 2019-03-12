Новости

Две ледовые переправы закрыты в Иркутской области

12 марта 2019

Повышение дневных температур и изменение структуры льда стало причиной закрытия еще двух ледовых переправ в Иркутской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области сообщает, что из-за неудовлетворительного состояния закрыта ледовая трасса через реку Малая Белая вблизи населенного пункта Лохово Черемховского района и переправа в поселке Верхнемарково Усть-Кутском районе через реку Тира. На закрытых переправах установлены специальные предупреждающие знаки и аншлаги. В настоящее время в регионе действует 51 ледовая переправа.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Популярные финансы
Андрей Бабак: «Самые выгодные инвестиции – это инвестиции в свое развитие»
Анна Зверева, центр обучения гостеприимству «Самовар»: «Доверяю рублю по зову сердца и правительства»
Михаил Шурыгин, агентство «Диалог»: «Деньги – брызги, но не потому что ими разбрасываются, а потому что они не имеют значения для работы»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании