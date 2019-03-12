Банк «Фридом Финанс» успешно прошел проверку Центробанка РФ

Банк России провел в период с 19 февраля по 5 марта 2019 года в ООО «ФФИН Банк» внеплановую специализированную проверку, касавшуюся перечисления средств в Фонд обязательных резервов (ФОР). Никаких нарушений, которые могли бы повлечь меры воздействия со стороны Банка России, выявлено не было.

«Успешное прохождение проверки регулятора подтверждает крайне высокие степень надежности и стандарты работы, которых придерживается банк, прозрачность и открытость его деятельности. Клиенты могут быть уверены в качественном и профессиональном обслуживании, в сохранности и приумножении доверенных средств. Число вкладчиков не снижается, характеризуя степень доверия к кредитной организации», - сказал председатель правления ООО «ФФИН Банк» Геннадий Салыч, комментируя результаты проверки.

По состоянию на 1 марта 2019 года размер активов банка составлял 3,26 млрд рублей.

Структура активов состоит из денежных средств и, в значительной степени, высоколиквидных бумаг первоклассных эмитентов (преимущественно облигаций, с долей ОФЗ около трети); не более 7% - кредиты физическим лицам с крайне высоким качеством обслуживания долга.

Кредитованием юридических лиц ООО «ФФИН Банк» не занимается.



Основной источник доходов банка - безрисковый комиссионный доход от обслуживания клиентов - физических лиц, а также (преимущественно) юридических лиц, входящих в состав материнской компании.



Объем депозитов на 1 марта 2019 года составлял 2,47 млрд рублей. В конце 2018 года банк значительно снизил ставки по вкладам: сейчас они ниже ставок в крупных коммерческих банках и даже в ряде банков с государственным участием. Помимо традиционных, банк также предлагает клиентам индексные продукты, например, с привязкой процента по вкладу или кэшбека по карте к стоимости акций крупных российских и международных компаний.



Напомним, что комплексная проверка банка (сразу по нескольким направлениям) проводилась в октябре 2018 года, а в рамках общей проверки регулятора кредитную организацию отдельно оценивало и Агентство страхования вкладов (АСВ). По итогам этих мероприятий подтверждено соответствие ООО «ФФИН Банк» всем требованиям Банка России к банковским учреждениям и работе в рамках системы страхования вкладов. Проверка, касавшаяся перечислений в ФОР, проходила более трех лет назад.



Банк «Фридом Финанс» был основан 23 октября 1990 года. Ранее банк существовал как ООО «Охабанк», но 4 августа 2015 года вошел в группу компаний «Фридом Финанс» и был переименован в Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк»).