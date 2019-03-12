В Иркутске услуги красоты подорожали за год на 37%

«Пакет» из пяти услуг красоты обойдется иркутянкам в 7 500 рублей – на 37% дороже, чем годом ранее. Это максимальное подорожание среди крупных городов, отмечают эксперты Авито, которые проанализировали рынок услуг красоты разных городах России.

Кстати, забота о ногтях – самая востребованная услуга у иркутянок, это совпадает с общероссийским трендом. На маникюр и педикюр приходится 55% спроса. На последнем месте по популярности пока что СПА-услуги с долей 3%.

Весь комплекс[1] рассматриваемых услуг в Иркутске стоит в среднем 7 500 рублей, в то время как в России – 5 500 рублей. Эксперты Авито отмечают, что минимальное подорожание набороа услуг произошло в Самаре (+1%), а максимальное – в Иркутске (+37%).

Рейтинг городов по доступности услуг красоты в 2019 г., в рублях

№ Город Цена Динамика за год 1 Тольятти 3 700 -5% 2 Ижевск 3 700 2% 3 Барнаул 3 900 0% 4 Ульяновск 4 200 10% 5 Челябинск 4 200 0% 6 Волгоград 4 400 20% 7 Саратов 4 400 4% 8 Пермь 4 500 14% 9 Нижний Новгород 4 600 -11% 10 Воронеж 4 700 -3% 11 Ростов-на-Дону 5 100 0% 12 Омск 5 100 8% 13 Екатеринбург 5 100 -6% 14 Самара 5 200 1% 15 Тюмень 5 200 13% 16 Казань 5 300 -3% 17 Новосибирск 5 400 -4% 18 Красноярск 5 600 5% 19 Уфа 5 700 29% 20 Санкт-Петербург 6 100 -3% 21 Краснодар 6 300 16% 22 Иркутск 7 500 37% 23 Москва 8 700 0% Вся Россия 5 500 3%

[1] Под стоимостью комплекса услуг понимается сумма средних цен на каждую из пяти категорий объявлений, рассматриваемых в материале.