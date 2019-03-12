В Иркутске услуги красоты подорожали за год на 37%

«Пакет» из пяти услуг красоты обойдется иркутянкам в 7 500 рублей – на 37% дороже, чем годом ранее. Это максимальное подорожание среди крупных городов, отмечают эксперты Авито, которые проанализировали рынок услуг красоты разных городах России.
Кстати, забота о ногтях – самая востребованная услуга у иркутянок, это совпадает с общероссийским трендом. На маникюр и педикюр приходится 55% спроса. На последнем месте по популярности пока что СПА-услуги с долей 3%.
Весь комплекс[1] рассматриваемых услуг в Иркутске стоит в среднем 7 500 рублей, в то время как в России – 5 500 рублей. Эксперты Авито отмечают, что минимальное подорожание набороа услуг произошло в Самаре (+1%), а максимальное – в Иркутске (+37%).
Рейтинг городов по доступности услуг красоты в 2019 г., в рублях
|
№
|
Город
|
Цена
|
Динамика за год
|
1
|
Тольятти
|
3 700
|
-5%
|
2
|
Ижевск
|
3 700
|
2%
|
3
|
Барнаул
|
3 900
|
0%
|
4
|
Ульяновск
|
4 200
|
10%
|
5
|
Челябинск
|
4 200
|
0%
|
6
|
Волгоград
|
4 400
|
20%
|
7
|
Саратов
|
4 400
|
4%
|
8
|
Пермь
|
4 500
|
14%
|
9
|
Нижний Новгород
|
4 600
|
-11%
|
10
|
Воронеж
|
4 700
|
-3%
|
11
|
Ростов-на-Дону
|
5 100
|
0%
|
12
|
Омск
|
5 100
|
8%
|
13
|
Екатеринбург
|
5 100
|
-6%
|
14
|
Самара
|
5 200
|
1%
|
15
|
Тюмень
|
5 200
|
13%
|
16
|
Казань
|
5 300
|
-3%
|
17
|
Новосибирск
|
5 400
|
-4%
|
18
|
Красноярск
|
5 600
|
5%
|
19
|
Уфа
|
5 700
|
29%
|
20
|
Санкт-Петербург
|
6 100
|
-3%
|
21
|
Краснодар
|
6 300
|
16%
|
22
|
Иркутск
|
7 500
|
37%
|
23
|
Москва
|
8 700
|
0%
|
Вся Россия
|
5 500
|
3%
[1] Под стоимостью комплекса услуг понимается сумма средних цен на каждую из пяти категорий объявлений, рассматриваемых в материале.