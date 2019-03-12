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В Иркутске услуги красоты подорожали за год на 37%

12 марта 2019

«Пакет» из пяти услуг красоты обойдется иркутянкам в 7 500 рублей – на 37% дороже, чем годом ранее. Это максимальное подорожание среди крупных городов, отмечают эксперты Авито, которые проанализировали рынок услуг красоты разных городах России.

Кстати, забота о ногтях – самая востребованная услуга у иркутянок, это совпадает с общероссийским трендом. На маникюр и педикюр приходится 55% спроса. На последнем месте по популярности пока что СПА-услуги с долей 3%.

Весь комплекс[1] рассматриваемых услуг в Иркутске стоит в среднем 7 500 рублей, в то время как в России – 5 500 рублей. Эксперты Авито отмечают, что минимальное подорожание набороа услуг произошло в Самаре (+1%), а максимальное – в Иркутске (+37%).

Рейтинг городов по доступности услуг красоты в 2019 г., в рублях

Город

Цена

Динамика за год

1

Тольятти

3 700

-5%

2

Ижевск

3 700

2%

3

Барнаул

3 900

0%

4

Ульяновск

4 200

10%

5

Челябинск

4 200

0%

6

Волгоград

4 400

20%

7

Саратов

4 400

4%

8

Пермь

4 500

14%

9

Нижний Новгород

4 600

-11%

10

Воронеж

4 700

-3%

11

Ростов-на-Дону

5 100

0%

12

Омск

5 100

8%

13

Екатеринбург

5 100

-6%

14

Самара

5 200

1%

15

Тюмень

5 200

13%

16

Казань

5 300

-3%

17

Новосибирск

5 400

-4%

18

Красноярск

5 600

5%

19

Уфа

5 700

29%

20

Санкт-Петербург

6 100

-3%

21

Краснодар

6 300

16%

22

Иркутск

7 500

37%

23

Москва

8 700

0%
 

Вся Россия

5 500

3%
 

 

[1] Под стоимостью комплекса услуг понимается сумма средних цен на каждую из пяти категорий объявлений, рассматриваемых в материале.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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