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С 12 марта вклад «Легкий» с доходностью 7,65% годовых снова доступен клиентам Связь-Банка

12 марта 2019

12 марта Связь-Банк возобновляет прием одного из самых востребованных сезонных вкладов в своей линейке – «Легкий». Теперь его можно открыть под 7,65% годовых в рублях на сумму от 50 тыс. на срок 547 дней.  

«Легкий» – сберегательный вклад под повышенный процент без пополнения и частичного снятия. По истечении срока он продлевается на 367 дней на условиях вклада «Максимальный доход», действующих на дату пролонгации.

Вклад «Легкий» можно оформить как в отделениях Связь-Банка, так и самостоятельно через Интернет-банк.

ПАО АКБ «Связь-Банк» основано в 1991 году. Генеральная лицензия Банка России № 1470. Банк работает в 53 регионах РФ. Участник системы обязательного страхования вкладов. Главным акционером Связь-Банка является Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

/ СИА /
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