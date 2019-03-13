Лучшие арт-объекты Всероссийского архитектурного фестиваля «Артбухта. Лимитация» разместят в Иркутске

В Иркутске подвели итоги XIII Всероссийского архитектурного фестиваля «Артбухта. Лимитация». В этом году в нем приняли участие 20 команд, в состав которых вошли студенты, практикующие архитекторы, дизайнеры, урбанисты из Иркутска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Гран-при фестиваля заняла иркутская команда «TG» с арт-объектом «Крылья Бахуса». В тройке финалистов – команды из областного центра. Первое место у команды «П(R)Art-ы» с проектом «ПОГОВОРИМ?». Второе место присудили команде студентов «Спектр» и их проекту «LEGOтекарь». Эта же команда выиграла приз зрительских симпатий. Третье место завоевала команда «КУРКУМА», которая презентовала арт-объект «Разделяй и властвуй». Команды «REBRO» и «UrbanMafia» были отмечены благодарностями от экспертного сообщества.

Как сообщает пресс-служба мэрии, победившие арт-объекты планируется размещать на локальных общественных пространствах и территориях жилых дворов в Иркутске.