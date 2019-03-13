ФНС опубликовала список дорогих авто для расчета транспортного налога за 2019 год

На сайте Минпромторга России опубликован опубликован Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. для расчета транспортного налога за 2019 год. Напомним, на основании ст. 362 НК исчисление суммы транспортного налога для этих автомобилей производится с учетом повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска машины.

В обновленный перечень включено более 1 100 марок и моделей автомобилей. Например, в него вошли Audi Q8, Cadillac CT6 и XT5, Chevrolet Traverse, Volvo XC40.

Для физлиц этот перечень будет применяться в 2020 году при расчете транспортного налога и рассылке налоговых уведомлений. Организации – владельцы автомобилей рассчитывают налог самостоятельно, применяя повышающие коэффициенты, и уплачивают авансовые платежи в течение 2019 года.