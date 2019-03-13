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ФНС опубликовала список дорогих авто для расчета транспортного налога за 2019 год

13 марта 2019

На сайте Минпромторга России опубликован опубликован Перечень  легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. для расчета транспортного налога за 2019 год. Напомним, на основании ст. 362 НК исчисление суммы транспортного налога  для этих автомобилей производится с учетом повышающих  коэффициентов от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска машины.

В обновленный перечень включено более 1 100 марок и моделей автомобилей. Например, в него вошли Audi Q8, Cadillac CT6 и XT5, Chevrolet Traverse, Volvo XC40. 

Для физлиц этот перечень будет применяться в 2020 году при расчете транспортного налога и рассылке налоговых уведомлений. Организации – владельцы автомобилей рассчитывают налог самостоятельно, применяя повышающие коэффициенты, и уплачивают авансовые платежи в течение 2019 года.

Средняя стоимость легкового автомобиля

Коэффициент в зависимости от количества лет с года выпуска легкового автомобиля

не более 3 лет

не более 5 лет

не более 10 лет

не более 20 лет

от 3 до 5 млн руб.

1,1

 

 

 

от 5 до 10 млн руб.

 

2

 

 

от 10 до 15 млн руб.

 

3

 

от 15 млн руб.

 

3

/ СИА /
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