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Иркутская область готова ежегодно переобучать не менее 845 граждан предпенсионного возраста

13 марта 2019

Начиная с 2019 года, в Иркутской области профессиональное обучение будут проходить не менее 845 граждан предпенсионного возраста. На организацию их обучения в Приангарье ежегодно будет направлено 64,4 млн рублей, в том числе 3,2 млн рублей из регионального бюджета, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Сегодня наступление предпенсионного, пенсионного возраста не должно являться преградой для трудовой деятельности. Среди работодателей региона нами проводится разъяснительная работа по недопущению дискриминации в отношении граждан предпенсионного возраста и защиты их трудовых прав, – подчеркнула глава регионального министерства труда и занятости Наталья Воронцова. – Во всех 35-ти центрах занятости организованы консультационные пункты, в которых специалисты информируют граждан по вопросам предоставления госуслуг в сфере занятости, трудового законодательства, механизма обжалования неправомерных действий работодателей, связанных с увольнением граждан предпенсионного возраста. 

Кроме того, в ближайшее время планируется утвердить региональную программу включающую комплекс мероприятий, направленный на организацию обучения граждан предпенсионного возраста. Участвовать в профобучении смогут граждане предпенсионного возраста как состоящие в трудовых отношениях, так и ищущие работу, обратившиеся в центры занятости. Средний период обучения составит не более трех месяцев.

По вопросам участия в профессиональном обучении нужно обращаться в центры занятости населения Иркутской области по месту жительства. 


/ СИА /
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