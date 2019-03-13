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Аналитик БКС: Возможное увеличение доли Ростелекома в Tele2 – нейтрально

13 марта 2019

О возможности подобной сделки средства массовой информации писали всю половину 2018 года, отмечает Богдашов Андрей, ведущий персональный брокер «БКС Брокер»:

– С точки зрения  инвестиционного кейса Ростелекома многое  зависит от параметров сделки.  Компания может использовать в качестве оплаты только денежные средства и/или казначейские акции (рыночная стоимость обыкновенных бумаг – RUB 20 млрд, привилегированных – RUB 4 млрд).

По нашим оценкам, справедливая стоимость Tele2  с учетом долга составляет RUB 200 млрд, акционерного капитала – RUB 80 млрд. На данный момент мы сохраняем рекомендацию держать по акциям Ростелекома с целью 81 рубль по обыкновенным акциям.


/ СИА /
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