Аналитик БКС: Возможное увеличение доли Ростелекома в Tele2 – нейтрально

О возможности подобной сделки средства массовой информации писали всю половину 2018 года, отмечает Богдашов Андрей, ведущий персональный брокер «БКС Брокер»:

– С точки зрения инвестиционного кейса Ростелекома многое зависит от параметров сделки. Компания может использовать в качестве оплаты только денежные средства и/или казначейские акции (рыночная стоимость обыкновенных бумаг – RUB 20 млрд, привилегированных – RUB 4 млрд).

По нашим оценкам, справедливая стоимость Tele2 с учетом долга составляет RUB 200 млрд, акционерного капитала – RUB 80 млрд. На данный момент мы сохраняем рекомендацию держать по акциям Ростелекома с целью 81 рубль по обыкновенным акциям.