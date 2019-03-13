Инфляция в Великобритании может превысить 2% в краткосрочной перспективе

Национальное статистическое управление Великобритании (ONS) изменила методику подсчета инфляции, что вызывает активную критику со стороны властей, включая комитет по экономическим вопросам в Палате лордов.

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

На мой взгляд, разработка новой методики расчета индекса потребительских цен связана с изменением предпочтений потребителей и увеличением спроса на продукты питания и товары, которые используются при готовке. Одной из причин этого можно назвать рост популярности телевизионного шоу The Great British Bake Off, благодаря которому в моду вошло приготовление еды дома.

В целом и без изменения корзины инфляция в Великобритании может превысить ориентир в 2% в краткосрочной перспективе. Более того, Brexit без соглашения с ЕС также может спровоцировать разгон инфляции. Однако негативный эффект для экономики путем повышения ставки может сгладить Банк Англии.

Последняя макростатистика скорее свидетельствует о росте экономики, чем о скатывании в рецессию, что дает основание для ужесточения монетарной политики. Рост ВВП Соединенного Королевства за последние три месяца составил 0,5% против ожидаемых 0,2%. В случае мягкого Brexit, согласованного с ЕС, можно рассчитывать на ускорение экономического роста. В таком случае усилится вероятность повышения ставки уже в августе.

Фунт стерлингов по отношению к доллару торгуется на 9% ниже 52-недельного максимума. За последние 12 месяцев он снизился на 4,5%. Полагаю, что возможное повышение процентной ставки будет поспособствовать укреплению британской валюты к доллару до 1,34–35. Таким образом, решение по выходу Соединенного Королевства из ЕС остается определяющим фактором для экономики Великобритании и ее монетарной политики.