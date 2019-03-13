Сегодня российские индексы открылись вверх на позитивном внешнем фоне, но после кратковременного восходящего импульса начали сдавать позиции. Давление на наш рынок оказало коррекционное снижение мировых фондовых индикаторов, произошедшее в первой половине наших торгов.

Однако затем глобальные рисковые активы возобновили уверенный рост. Оптимизму на мировых рынках способствуют ожидания ослабления монетарной политики ключевых центробанков, обусловленные слабыми показателями крупнейших экономик. Кроме того, поддержку глобальным площадкам оказала договоренность между Великобританией и ЕС по новому варианту соглашения о Brexit, что повышает шансы его одобрения в ходе сегодняшнего голосования в британском парламенте.

Нефтяные цены в первой половине российской сессии поступательно росли, после чего перешли к консолидации. Наши индексы во второй половине торгов сумели восстановиться, однако в целом российский рынок вновь демонстрировал относительную слабость, проваливаясь при любом ухудшении внешнего фона.

Давление на российские активы оказывают новые внешнеполитические выпады со стороны США, касающиеся сотрудничества России с Венесуэлой, а также европейского газового проекта Газпрома. Все это усиливает негативные ожидания, связанные с новым антироссийским законопроектом, опубликованным Конгрессом США в конце февраля.

Валютный рынок

На старте сессии рубль продемонстрировал восходящий импульс и после кратковременной коррекциии продолжил умеренно повышаться. Данной динамике способствовал рост нефтяных цен и развивающихся валют.

Кроме того, поддержку рублю оказывала позитивная тенденция на российском долговом рынке. Индекс гособлигаций RGBI повышался третью сессию подряд, оставаясь в рамках трехнедельного диапазона консолидации.

Внешний валютный рынок

В начале российской сессии индекс доллар (DXY) снижался, но затем резко ушел вверх, однако столь же быстро вернулся к дневным минимумам. В 18:00 МСК DXY торговался в небольшом минусе около уровня 97 п.

Волатильность на мировом рынке увеличилась из-за новостей, связанных с Brexit, а также данных по индексу потребительских цен, который оказался ниже прогноза, что вызвало снижение доллара.

Европейская валюта в середине наших торгов продемонстрировала резкий нисходящий импульс, реагируя на новость о том, что юридическая сила достигнутого сегодня между Великобританией и ЕС соглашения по Brexit была подвергнута сомнению со стороны британского министра юстиции. Однако затем пара EUR/USD быстро восстановилась, прибавляя сейчас 0,3% вблизи отметки 1,128.

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»