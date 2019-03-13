Покупка NGINX может замедлить темп роста прибыли F5

Компания F5, мировой лидер в области мультиоблачных сервисов, сообщила о приобретении стартапа российского происхождения – веб-сервера NGINX. Сумма сделки составляет около $670 млн



Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Акции компании F5 Networks Inc. снижаются на 3,45% на премаркете. Инвесторы сомневаются в целесообразности покупки NGINX – веб-сервера, обслуживающего 375 млн сайтов. Около 1500 платных клиентов пользуются дополнительными услугами, такими как поддержка, балансировка нагрузки, а также шлюз API. В последнем венчурном раунде компания NGINX привлекла в $43 млн, общий объем инвестированных в этот бизнес средств составляет $104 млн.



На мой взгляд, данная сделка основана на взаимных интересах компаний. В рамках их сотрудничества будет обеспечена поддержка мультиоблачных приложений. F5 расширяется благодаря решениям, разработанным для DevOps и, вероятно, сможет устранить разрыв между NetOps и DevOps. NGINX, со своей стороны, получает доступ к десяткам тысяч клиентов и партнеров F5, в том числе к технологическим гигантам Facebook, Microsoft, Oracle, Cisco.



Полагаю, затраты на приобретение NGINX и органические инвестиции могут несколько замедлить темп роста прибыли F5 в текущем году. Это и расстроило инвесторов. К тому же компании придется свернуть программу выкупа акций, так как сделка будет профинансирована из собственных средств. Однако расширение предложения в сфере облачных вычислений и модернизация линейки продуктов, возможно, позволит в 2019-м увеличить выручку более чем на 5%.



Стоит отметить, что F5 — финансово здоровая компания. Кредитный риск у нее отсутствует. Стратегические проекты для дальнейшего развития финансируются из собственных денежных средств. Более того, у F5 нет проблем с платежеспособностью. Коэффициент текущей ликвидности составляет 1,55, что подтверждает достаток денежных средств для покрытия краткосрочных обязательств. Таким образом, ограничений, связанных с привлечением стороннего капитала для инвестиций в разработки и новые приобретения, у компании нет.