Сбербанк-АСТ и Аэрофлот подвели итоги сотрудничества за 2018 год

Сбербанк-АСТ, являющийся частью экосистемы Сбербанка, и Аэрофлот подвели итоги сотрудничества за 2018 год. В прошедшем году взаимодействие Сбербанк-АСТ и Аэрофлота перешло на качественно новый уровень - более 4000 лотов и 98% всех конкурентных процедур в электронной форме в стоимостном выражении ПАО «Аэрофлот» было реализовано на площадке Сбербанк-АСТ.

Николай Андреев, генеральный директор ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

«Выбор в пользу ЗАО «Сбербанк-АСТ» основан на нескольких ключевых факторах. ЗАО «Сбербанк-АСТ» зарекомендовала себя не только как ведущая площадка по закупкам в рамках 44-ФЗ, но и по закупкам крупнейших компаний по 223-ФЗ. Стоит отметить, что Аэрофлот проводит существенную работу по повышению эффективности и качества своих закупок. Совместная работа позволила применить накопленные компетенции нашей площадки в целях дальнейшего совершенствования закупочной деятельности нашего клиента. Благодаря сотрудничеству с ПАО «Аэрофлот», мы настроили дополнительный функционал под задачи компании, что позволило впоследствии предлагать нашим заказчикам расширенный функционал и увеличить базу контрагентов»».

При выборе ЭТП авиакомпания прежде всего учитывала надежность оператора, а также готовность к оперативной доработке сервиса под нужды ПАО «Аэрофлот» и специфику авиационной индустрии.

Владимир Александров, заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам:

«Аэрофлот придает большое значение открытости, прозрачности и доступности участия в закупках для широкого круга поставщиков. Благодаря неуклонному соблюдению основополагающих принципов закупочной деятельности и применению новых тактик при осуществлении закупок Аэрофлот в 2018 году достиг беспрецедентной экономии, что позволило компании выполнить задачу по оптимизации расходов. Мы высоко ценим готовность коллег конструктивно реагировать на наши потребности, в том числе осуществлять оперативные доработки системы, продиктованные спецификой авиабизнеса».

В ближайшем будущем ЗАО «Сбербанк-АСТ» и ПАО «Аэрофлот» планируют продолжать продуктивную работу и расширять сферу взаимодействия. Совместная цель компаний — повышать показатели конкурентности, эффективности и открытости электронных торгов.