Банк «Открытие» довел долю в «Таможенной карте» до 96,79%

Банк «Открытие» стал победителем публичных торгов АСВ по лоту «Реализация 28,93% долей ООО “Таможенная карта». Таким образом, банк увеличил свою долю в операторе одноимённой платёжной системы до 96,79%. Предложенная победителем цена составила 19,2 млн руб.

Напомним, контролирующая доля в платёжной системе «Таможенная карта» перешла к банку «Открытие» в мае 2018 года. Тогда банк приобрел 100% долей компании ООО «Промфинанс», владевшего 67,81% акций ООО «Таможенная карта».

Аукцион проходил в рамках реализации активов АКБ «Финансово-Промышленный Банк» (Финпромбанк), находящегося в процессе ликвидации. Владельцем оставшихся 3,21% акций остается Национальная ассоциация таможенных представителей (НАТП).

Национально значимая платёжная система «Таможенная карта» является ведущим оператором таможенных платежей в России, предоставляя компаниям-участникам внешнеэкономической деятельности возможность быстро и удобно осуществлять расчеты с Федеральной таможенной службой.

Банк «Открытие» является расчетным центром «Таможенной карты» с марта 2017 года. Банки-участники платёжной системы могут открыть корреспондентский счет и осуществлять все необходимые расчёты через банк «Открытие». Это обеспечивает дополнительную стабильность и надежность в проведении платежей участников.