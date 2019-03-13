«Радуйтесь больше – платите меньше». Банк «Открытие» запустил рекламную кампанию для потребительского кредита со ставкой 9,9%

Банк «Открытие» запустил рекламную кампанию «Радуйтесь больше – платите меньше». Целью масштабной рекламной кампании является продвижение нового выгодного предложения банка «Открытия» - потребительского кредита со ставкой 9,9% в первый год. На сегодняшний день это одно из лучших предложений на российском рынке. В результате масштабной рекламы банк намерен расширить розничную клиентскую базу и выдать кредиты населению на сумму порядка 2,5 млрд рублей за время всей кампании.

Новая реклама банка стартовала 11 марта на 15ти федеральных телеканалах, включая «Первый» и «Россия 1». Кампания продлится до конца апреля и охватит также наиболее популярные радиостанции, такие как Europa Pus, Радио 7, Наше Радио и др., а также наружную рекламу в крупнейших российских городах и Интернет.

«Стратегия, принятая акционерами банка «Открытие», предусматривает агрессивный рост бизнеса, в том числе в сегменте розничного кредитования. Масштабная рекламная кампания станет одним из эффективных решений этой амбициозной задачи, - отметил Евгений Сидоров, руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие». – Запуск кампании по кредитованию – первая маркетинговая инициатива «Открытия» такого масштаба за последние два года. Мы уверены в ее успехе и планируем дальнейшие инвестиции в маркетинг в 2019-2020 гг».

Общее визуальное настроение и визуальные образы рекламной кампании подчинены слогану «Радуйтесь больше – платите меньше». В рамках проекта были созданы серии портретных миниатюр, демонстрирующих гамму позитивных эмоций, которые испытывают люди от хорошей новости – выгодного кредита от банка «Открытие», который позволит им приобрести прекрасные и нужные. Сопровождает видеоряд одно из самых известных классических музыкальных произведений, вальс Иоганна Штрауса – «На прекрасном голубом Дунае».

Креативная концепция, а также технологии производства телеролика стали новаторскими для рынка классической банковской рекламы. Актерский состав, обладающий живыми и фактурными лицами, был тщательно отобран. Это было важно для исполнения приема slow motion в съемке – увеличения частоты кадров, которое в свое очередь позволяет замедлять изображение и передавать эмоции более красочно и ярко за счет мимики героев.

Производством ролика занималась компания PROFILM, - многократный лауреат международных премий, в том числе Cannes Lions, под руководством продюсерской команды в лице Андрея Дубинина и Максима Свеженца. Режиссером ролика выступил Роман Жирных.

«Мы уже не первый успешно сотрудничаем с банком «Открытие». Подготовка рекламного ролика велась в очень плотном графике, но была интересной и насыщенной. Уверен, что клиенты банка по достоинству оценят нашу работу, и отдача от рекламной кампании полностью оправдает ожидания заказчика», - резюмировал Михаил Герасимов, генеральный продюсер компании PROFILM.