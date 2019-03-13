Интернет-банкинг для бизнеса за 25 рублей предлагает подключить Примсоцбанк

Примсоцбанк запускает акцию «Подключай и управляй», в рамках которой юридические лица и индивидуальные предприниматели имеющие расчетный счет в Примсоцбанке смогут подключить сервис интернет-банкинга iBank2 за 25 рублей. Акция проходит с 1 по 31 марта 2019 года и приурочена к 25-летнему юбилею Банка.

Интернет-банкинг iBank2 не требует специализированных программ и позволяет управлять счетами с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. Для комфортного доступа можно использовать любую удобную операционную систему или мобильное устройство (смартфон, планшет, смарт-часы).

— Современному предпринимателю необходимо держать руку на пульсе бизнеса практически круглосуточно. Интернет-банкинг позволяет делать это в любом месте и в любое время, — рассказала Ирина Самокиш, начальник управления корпоративного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», — Мы значительно снизили стоимость подключения сервиса, чтобы как можно больше наших клиентов могли оценить преимущества современных технологий при расчётах с контрагентами.

Чтобы пользоваться iBank2, необходимо заключить с Банком договор на подключение услуги, зарегистрироваться в системе и получить сертификат ЭФП. Подробнее о процессе подключения можно узнать на сайте Банка.

В рамках акции «Подключай и управляй» также обязательно подключение услуги «СМС-Сервис» по акции «СМС-презент». Акционное предложение предполагает не только бесплатное подключение услуги «СМС-Сервис», но и отсутствие абонентской платы первые два календарных месяца с момента подключения.

Подробную информацию об акции можно получить при посещении офисов Примсоцбанка, обслуживающих корпоративных клиентов, а также по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.