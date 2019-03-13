Солид Банк продлил акцию по кредиту «Отличное решение»

В АО «Солид Банк» продолжают действовать льготные условия кредитования по ставке от 11,99% годовых.

Кредит «Отличное решение» является одним из наиболее востребованных у клиентов Солид Банка. По многочисленным просьбам банк продлил действие льготных условий кредитования.

Оформить кредит с максимально комфортными параметрами для широкой аудитории заемщиков можно на сумму до 1 000 000 руб., сроком от 3 месяцев до 5 лет. Минимальная ставка – 11,99% годовых.

При сумме до 700 000 руб. обеспечение не требуется, но при предоставлении залога или поручительства, ставка снижается на 1%.*

Подтверждение дохода возможно как справкой НДФЛ-2, так и выпиской по счету.

Кредит предоставляется как с оформлением финансовой защиты, так и без нее – на усмотрение клиента.



Оформить кредит можно в любом офисе АО «Солид Банк».

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