Шелеховчане смогут получить до 50 тысяч рублей на озеленение города

В Шелехове стартовал ежегодный грантовый конкурс РУСАЛа «Зеленая волна». Жители могут предложить свой проект, предусматривающий озеленение или обустройство парка, сквера, аллеи, бульвара, улицы, двора. Победители получат средства на его реализацию в размере до 50 тысяч рублей.

РУСАЛ приглашает к участию в конкурсе представителей муниципальных учреждений, некоммерческих организаций, учебных заведений, а также команды инициативных горожан и волонтеров. Заявки принимаются с 4 по 25 марта на сайте Центра социальных программ РУСАЛа – grants.fcsp.ru.

Компания РУСАЛ проводит конкурс «Зеленая волна» в территориях своего присутствия дважды в год, весной и осенью. С начала реализации программы в 2017 году участие в проектах приняли более 2000 волонтеров из 14 российских городов. Вместе они высадили более 7000 деревьев.

Так, в Шелехове, благодаря «Зеленой волне», появилась Аллея любви в городском парке, рябиновая аллея у стадиона «Строитель», зеленая аллея в микрорайоне Центральный, а также зеленый уголок «Островок дружбы» на территории «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей».