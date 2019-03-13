Лесная выставка SibWoodExpo переедет из Иркутска в Братск

25 февраля в братской администрации состоялось совещание по вопросу проведения в городе международной выставки SibWoodExpo – отраслевой площадки для обсуждения широкого круга вопросов от лесовосстановления до его переработки и утилизации отходов, встреч представителей бизнеса, науки, органов власти, установления деловых контактов. В течение 25 лет выставка ежегодно проходила в Иркутске. С 2019 года планируется проводить масштабное мероприятие в Братске – лесной столице Приангарья.

Как сообщает пресс-служба администрации Братска, в совещании приняли участие мэр Братска Сергей Серебренников, заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Николай Ковальчук, генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» Андрей Шаповалов, президент Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области Евгений Бакуров, председатель комитета экономического развития администрации Братска Александр Яковлев.

Выставку планируется провести в ТКЦ «Братск-АРТ» с 11 по 14 сентября 2019 года. Запланировано участие в выставке зарубежных партнеров, в частности, компаний из Германии.

– Сегодня мы обсудили организационные вопросы, – прокомментировал итоги встречи Николай Ковальчук. – Братск – наш лесной центр. С точки зрения логистики, это наиболее оптимальное место проведения выставки. Главный эффект таких мероприятий заключается в том, что предприятия знакомятся с новыми технологиями, новыми направлениями работы. Находясь в своем узком кругу, не всегда удается узнать о каких-то новинках, наладить деловые связи. Благодаря таким мероприятиям, развивается бизнес, а значит и регион в целом.

– Братск – крупный промышленный центр, – сказал Сергей Серебренников. – В городе производится не только алюминий, целлюлоза и электроэнергия – здесь много предприятий, которые занимаются лесозаготовкой и лесопереработкой. Лесной форум с международным статусом для нас очень важен. Он позволит нашим предприятиям познакомиться с инновациями, посмотреть новое более эффективное оборудование, расширить свои возможности по сбыту продукции.

Глава города отметил, что на сегодняшний день Братск достаточно далеко продвинулся вперед в работе по утилизации отходов лесопиления. Сегодня практически все отходы перерабатываются, подчеркнул мэр, хотя еще несколько лет назад проблема несанкционированных свалок и связанных с ними пожаров была одной из наиболее острых проблем города.

Также Сергей Серебренников отметил, что опыт проведения масштабных выставочных мероприятий у Братска есть: в 2016 году стартовал ежегодный Братский экономический форум, который с каждым годом становится все более представительным.

– Прекрасно, что к идее провести выставку в Братске, очень хорошо отнеслись и администрация города, и правительство Иркутской области, – сказал Андрей Шаповалов. – Мы здесь видим больше перспективы. Выставка может стать визитной карточной города, и все будут знать, что лесная выставка в Сибири – это Братск. Ориентировочно во второй половине апреля в Братске состоится презентация SibWoodExpo – 2019.