В Иркутской области проверят объекты проекта «Безопасные и качественные дороги»

Как перезимовали объекты, работы на которых выполнялись в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017-2018 годах, проверят специалисты министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на заместителя министра Евгения Липатова. Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

– Мы составляем графики объезда, в которых, в том числе, учитываем обращения граждан. Каждый может отправить нам заявку – какую дорогу и по какой причине необходимо проконтролировать более тщательно. Кроме того, на наши выезды мы всегда приглашаем представителей общественности, – рассказал Евгений Липатов.

Заявки от граждан принимаются в электронном виде: для этого необходимо заполнить форму обратной связи, указав местонахождение объекта, замечания, предложения. По каждому обращению будет проведена тщательная проверка, о результатах обращения и принятых мерах будет направлен письменный ответ.

Выездные проверки министерства строительства совместно с ФКУ Упрдор «Прибайкалье» объектов проекта «Безопасные и качественные дороги» будут проходить до 31 мая. Выявленные недочеты будут устраняться за счет подрядчиков в рамках гарантийных обязательств.

Справка:

Иркутская область два года принимала участие в реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». За это время в нормативное состояние приведено 232,7 км.

В 2019 году Иркутской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено 2 млрд 814 млн рублей из федерального бюджета, софинансирование из областного бюджета – 4,3 млрд рублей, местных бюджетов – 668 млн рублей. С этого года в Приангарье работы будут вестись в трех агломерациях: Ангарская (города Ангарск, Усолье-Сибирское), Братская (г. Братск) и Иркутская (города Иркутск, Шелехов). В рамках проекта в этом году будут приведены в нормативное состояние 240 км региональных дорог и 61 км местных дорог в городах Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске, Усолье-Сибирском.