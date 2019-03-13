Решается вопрос о сносе первого дома серии 1-335 в Ангарске

Сегодня в регионе около 1300 многоквартирных домов серии 1-335, которые были построены в 1960-1970 годах. Нормативный срок их эксплуатации завершается, имеются конструктивные недостатки в несущих элементах. В Ангарске к серии 1-335 относится 491 дом. По данным обследования Института земной коры сибирского отделения РАН, в случае землетрясения силой восемь баллов в нашем городе потребуется восстановить или полностью заменить около 1,2 млн кв. метров жилфонда, а это примерно 20%. В зоне риска – 47300 ангарчан.

Расширенное совещание по вопросу эксплуатацией домов серии 1-335 было проведено в правительстве региона. Для обсуждения были привлечены мэры муниципалитетов, представители научных, исследовательских, строительных и общественных организаций. Во время собрания прозвучало, что в настоящее время работа областного правительства направлена на принятие перспективных механизмов решения по дальнейшей эксплуатации указанного жилфонда, расселения жителей, а также определение источников финансирования таких мероприятий.

Как сообщает пресс-служба Ангарского городского округа, депутат Законодательного Собрания Александр Битаров намерен выйти с инициативой о выделении средств на снос и обследование двух домов – в Иркутске и в Ангарске.

Дом по улице Восточная в Ангарске – первый панельный дом, возведенный в городе 60 лет назад. Планируется, что после расселения квартир специалисты проведут испытания, которые позволят определить, какие изменения произошли в каркасе здания и насколько сохранена несущая способность.

«Установлено, что сейсмодефицит домов серии 1-335 в Ангарске – от 1,5 до 2 баллов в зависимости от срока эксплуатации. Натурные испытания станут серьезным аргументом для принятия решения на федеральном уровне, – отметил Сергей Петров. – Без федеральных денег решить эту задачу нереально».