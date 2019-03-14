В Иркутске скоро появится новый банк

В Иркутске появится отделение банка «Фридом Финанс».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Вадим Остапенко – директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Иркутске.

«Клиентов ждут интересные продукты и высокое качество обслуживания», – отметил он на своей странице в социальной сети.

Напомним, недавно банк успешно прошел проверку ЦБ. В период с 19 февраля по 5 марта 2019 года в ООО «ФФИН Банк» регулятор провел внеплановую специализированную проверку, касавшуюся перечисления средств в Фонд обязательных резервов (ФОР). Никаких нарушений, которые могли бы повлечь меры воздействия со стороны Банка России, выявлено не было.

Справка:

Банк «Фридом Финанс» был основан 23 октября 1990 года. Ранее банк существовал как ООО «Охабанк», но 4 августа 2015 года вошел в группу компаний «Фридом Финанс» и был переименован в Банк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк»).

По состоянию на 1 марта 2019 года размер активов банка составлял 3,26 млрд рублей.Структура активов состоит из денежных средств и, в значительной степени, высоколиквидных бумаг первоклассных эмитентов (преимущественно облигаций, с долей ОФЗ около трети); не более 7% - кредиты физическим лицам с крайне высоким качеством обслуживания долга. Кредитованием юридических лиц ООО «ФФИН Банк» не занимается.

Объем депозитов на 1 марта 2019 года составлял 2,47 млрд рублей.