Норникель тянет рынок вниз

Индекс МосБиржи на открытии торгов среды теряет 0,4%, утягиваемый вниз Норникелем. Российский рубль немного укрепляется к доллару США, на этом фоне лучше рынка себя чувствуют сектора, ориентированные на внутренний рынок.

Баррель нефти марки Brent торгуется по $66,9 и прибавляет 0,4%. Участники нефтяного рынка были ободрены статистикой от API и снижением прогнозов по добыче нефти в США от EIA. Пока котировки успешно сдерживаются уровнем $67, в случае его прохождения цели сместятся к $70. Также сегодня будет представлены данные по запасам нефти в США от EIA.

Валютная пара USD/RUB с расчетами завтра держится на теряет 0,1% и находится на отметке 65,6. Дальнейшее укрепление рубля будет затруднено, пара подходит к ключевым уровням поддержки 65-65,5, от которых несколько раз происходил разворот.

С открытия торгов акции ГМК Норникель в рядах аутсайдеров отыгрывая намерение Crispian Investments провести SPO акций металлурга с дисконтом в 6,5% к рыночной цене. Бумаги торгуются по 13 930, теряя 3,2%.

Пучкарев Дмитрий, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"