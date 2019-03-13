Банк «Открытие»: Более половины клиентов применяет биометрию для входа в мобильное приложение

По итогам 2018 года доля клиентов мобильного приложения банка «Открытие», использовавших биометрию, впервые превысила 51%. Клиенты банка «Открытие» с каждым месяцем все реже применяют пинкоды в мобильном банке, предпочитая авторизацию с помощью современных биометрических систем TouchID или FaceID.

Две трети всех сессий в мобильном приложении банка «Открытие» совершаются после авторизации с помощью различных биометрических систем: отпечатков пальцев или снимка лица. Такие клиенты в полтора раза активнее используют и удаленные сервисы банка.

Наиболее активными пользователями современных способов биометрической идентификации являются клиенты, которые с помощью смартфонов осуществляют различные бытовые, налоговые платежи и переводы. Большой популярностью у клиентов в последние несколько месяцев пользуется опция бескомиссионного пополнения карты «Открытие» с карт других банков.

Основной тенденцией ближайшего времени станет формирование в дистанционном банковском обслуживании полноценного digital-офиса с переводом наиболее частых операций из офисов банка «Открытие» в дистанционные каналы. А также развитие дополнительных сервисов для самозанятых лиц, продажа страховых и инвестиционных продуктов именно через дистанционные каналы.

Темпы вхождения в обиход биометрических систем таковы, что уже в ближайшие два года следует ожидать перехода подавляющего числа клиентов на этот способ идентификации при взаимодействии с банком. Ввод различных кодов как способ идентификации будет окончательно вытеснен на периферию общепринятой банковской практики.

Чаще всего для входа в мобильный банк клиенты «Открытия» используют смартфоны на платформе Android. Таких клиентов в 2,3 раза больше, чем тех, кто использует для коммуникации с банком устройства с платформой iOS. При этом со смартфонов с банком работают 75% от всех клиентов, подключившихся к системам дистанционного банковского обслуживания. Тогда как средний показатель по банковской системе на начало 2019 года составлял 66%.

Примечательно, что каждый третий пользователь мобильного банка использует его, отключив на смартфоне геолокацию.

Новосибирск входит в пятерку регионов-лидеров по количеству клиентов, работающих с банком с помощью смартфонов и iOS, пропустив впереди себя только клиентов из Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.