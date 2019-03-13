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Лжебанкиры похитили у граждан Братска более 400 тыс. рублей

13 марта 2019

За 12 дней марта в Братске 17 граждан стали жертвами мошенников. Совокупный ущерб, который причинили лжебанкиры, составил свыше 400 тысяч рулей.  

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, злоумышленники, представляясь сотрудниками различных финансовых учреждений, вынуждали потерпевших предоставить им секретные сведениях об их счетах и картах, с которых в итоге похищали деньги. В большинстве случаев злоумышленники подкупали потенциальную жертву тем, что обращались по имени-отчеству, располагали определёнными сведениями о банковской карте, остатке средств на счетах и другой информацией, носящей конфиденциальный характер. Практически все потерпевшие отмечают, что звонившие от имени банковских служащих мужчины и женщины обладают хорошо поставленной речью, приводят убедительные аргументы в общении, выражают заинтересованность в решении возникшей проблемы клиентов. 

Полиция вновь напоминает гражданам о бдительности. Все вопросы по банковским картам и счетам необходимо решать только при личном посещении офиса вашего финансового учреждения либо по телефону «горячей линии», номер которой есть на карте каждого клиента. 


/ СИА /
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