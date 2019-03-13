Инвестиционная активность по-прежнему сконцентрирована в Москве

Росстат опубликовал данные по региональной структуре инвестиций в основной капитал за 2018 г. Согласно статистике, инвестиционная активность по-прежнему была сконцентрирована в Москве, на долю которой пришлось 13,8% совокупных инвестиций против 12,5% в 2017 г. Реальный рост инвестиций в Москве составил 15,3%, тогда как совокупные инвестиции выросли всего на 4,3%, отмечают аналитики БКС Брокер.

«Такие показатели по инвестиционному росту обнажают несколько проблем, – говорят аналитики Альфа-банка. – Во-первых, растет зависимость от экономической активности в Москве, и в целом обостряется региональное неравенство – вклад инвестиций Москвы в совокупный рост инвестиций составил примерно 1,9 п. п., или 50% всего инвестиционного роста в России за 2018 г. Во-вторых, перспективы экономического роста представляются еще менее определенными – без учета инвестиций в Москве, рост российского ВВП в 2018 г. мог оказаться ниже 2% – за счет опережающего инвестиционного роста Москва увеличила совокупный рост ВВП на 0,35 п. п. В сочетании с проектом Ямал СПГ, из-за которого Росстат вынужден был пересмотреть оценку роста ВВП с 1,8 до 2,3%, инвестиции Москвы обеспечили примерно 40% совокупного роста ВВП. В целом усиление концентрации инвестиций всего лишь в нескольких регионах поддерживает наш осторожный взгляд на экономический рост – мы прогнозируем рост ВВП на уровне 0,8% г/г в 2019 г».